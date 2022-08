Der Speyerer Kreisjagdmeister Bernhard Sona übt scharfe Kritik an der Neuregelung des Jagdrechts durch das Land. Bei der jüngsten Versammlung der Jagdgenossenschaft hat er erklärt, warum.

Obwohl das seit Langem geplante neue Bundesjagdgesetz wegen Einsprüchen des bayerischen Verbandes auf Eis liegt, tut sich etwas in Rheinland-Pfalz, erklärte Sona bei der Sitzung im Speyerer Stadtratssitzungssaal. So habe die oberste Jagdbehörde beim Mainzer Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in einem Diskussionspapier Neuregelungen des Jagdrechts vorgelegt, die Sona kritisiert. In einer „umfangreichen Stellungnahme“ habe er Alternativen festgehalten.

Die ministeriellen Neuregelungen enthalten laut Sona unter anderem: den Begriff „Hege“ durch „Wildtier-Management“ zu ersetzen. Außerdem sollten die Mindestgrenze für private Jagdbezirke auf 50 Hektar beschränkt, Bleimunition, Baujagd und Totschlag-Fallen verboten werden. Ein Verbot ist demnach auch geplant für Kirrungen (Lockfütterungen). Außerdem soll die Jagdzeit auf Rehwild auf den 1. April vorgezogen werden.

Anders als bei Schwarz- und Rehwild, deren Bestände groß sind und die bejagt werden, sind laut Sona die Besätze von Hasen, Fasanen und Rebhühnern auf niedrigem Niveau. „Ihre Bejagung wurde eingestellt. Wir versuchen, mit Biotop-verbessernden Maßnahmen und starker Fuchsjagd die Bestände zu sichern.“