Am Kreisel Lindenstraße rücken ab kommenden Montag die Bagger an: Dann beginnen die Stadtwerke nach eigenen Angaben mit Arbeiten an Versorgungsleitungen im Kreisel Lindenstraße, der Winternheimer Straße und der Paul-Egell-Straße. Die Leitungsarbeiten sind Teil einer größeren Baustelle rund um den Kreisel. Transport- und Hauptleitungen für Gas- und Wasser werden demnach erneuert, außerdem werde später eine Fernwärmeverbindung in Richtung Neuland verlegt. Das ist laut Stadtwerken nötig, weil die Stadt im Anschluss die Kreiselanlage modernisieren und aufwerten möchte. „Unter den Arbeiten der Stadt Speyer versteht sich der Wiederaufbau des Kreisverkehrsplatzes und die Schaffung von barrierefreien Querungen der vier Äste“, teilte die Verwaltung bereits im Frühjahr mit. Für die Arbeiten der Stadtwerke wird die Lindenstraße zwischen Kreisel und St. Markus-Straße halbseitig gesperrt. Von der Karl-Leiling-Allee sei die Zufahrt geradeaus in die Paul-Egell-Straße oder nach rechts in die St. German-Straße möglich. Die Winternheimer Straße werde in Richtung Kreisel zur Sackgasse und die Lindenstraße in Richtung Paul-Egell-Straße zur Einbahnstraße, teilen die Stadtwerke weiter mit. Großräumige Umleitungen würden eingerichtet. Der erste Bauabschnitt soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Arbeiten im Anschluss sollen laut Stadt wohl bis zum Frühsommer 2025 dauern.