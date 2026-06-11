Ab September soll der schon im vergangenen Jahr fertiggestellte Kreisel in der Lindenstraße (Speyer-Süd) bepflanzt werden. Die Grünen haben die Verzögerung hinterfragt.

Die Grünen hätten sich die Gestaltung des Kreisverkehrs spätestens im Zusammenhang mit der nächste Woche geplanten Wiedereröffnung der angrenzenden Melchior-Hess-Anlage gewünscht. Das sei auch geplant gewesen, so die städtische Grünflächenplanerin Jutta Wienen. Für verkehrssichere Landschaftsbauarbeiten auf dem Kreisel müsse jedoch ein Viertel des Kreisels gesperrt werden – was in Zeiten von Tiefbau in der Hilgardstraße, St.-German-Straße und Lindenstraße nicht möglich gewesen sei. Wienen kündigte eine insektenfreundliche Bepflanzung sowie niedrig aufgebaute Mäuerchen aus Holzstämmen an.