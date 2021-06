Die „Urologie Pfalz“, bei ihrer Gründung 2004 eines der ersten Prostatazentren Deutschlands, ist jetzt von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Wie das St.-Vincentius-Krankenhaus mitteilt, werde ihm damit exzellente Qualität in der Behandlung urologischer Krebserkrankungen bescheinigt. Gemeinsam mit der Klinik für Urologie am Krankenhaus würden acht Kooperationspartner ausgezeichnet: Onkologische Schwerpunktpraxis Speyer, Radiologisches Zentrum MVZ Speyer GmbH, Strahlentherapie Speyer, Strahlentherapie Landau, Institut für angewandte Pathologie Speyer, Klinik für Urologie und Kinderurologie am Vinzentius Krankenhaus Landau, MVZ Prof. Haupt und Kollegen, Urologische Praxis Philippsburg. „Die Verzahnung des ambulanten Bereichs mit einer stationären Versorgung und weiteren Unterstützungsangeboten ist der entscheidende Baustein des Zentrumsgedankens“, so Chefarzt Gerald Haupt.