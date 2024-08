„Wahrzeichen“ lautet das Motto des Tages des offenen Denkmals am 8. September. Daran orientiert bietet das Speyerer Kulturhaus Pablo in Kooperation mit dem Dombauverein am Samstag, 31. August den kreativen Workshop „Domzeichen auf Schritt und Tritt“ für Kinder ab fünf Jahren an.

Ziel sei es, Kinder für den Dom zu begeistern, erklärt Dombauvereinsmitglied Gabriele Fischer das Projekt. Inspiriert von mittelalterlichen Fliesen können die Workshop-Teilnehmer ihre eigene Bodenfliese aus selbsthärtendem Ton gestalten. „Sie sollen zu den Betrachtern sprechen“, betont sie. Aus den Bilderwelten voller Tiere, Fabelwesen, Ritter, Blumen, Sterne, Ornamente oder Drachen am und im Speyerer Dom könnten in Sgraffito-Technik auf vorbereiteten und getrockneten Tontafeln Zeichen und Wahrzeichen entstehen, die in ihrer Einzigartigkeit bleibende Erinnerung an die Kathedrale seien, sagt Fischer.

Die uralte Kratztechnik ist demnach für Kinder im Grundschulalter perfekt geeignet. Zudem soll der Workshop auf den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September von zwölf bis 17 Uhr hinweisen. Im Zusammenhang damit präsentieren die Teilnehmer Beispiele und Muster, die sie im Workshop gegen zehn Euro Schutzgebühr hergestellt haben.

Gesponsert ist das Material von der Harthausener Maler- und Stuckateur-Firma Sturm. Fachkräfte stehen den Kindern bei ihrer Arbeit sowohl im Dom als auch im benachbarten Pablo-Atelier zur Verfügung.

Treffpunkt ist Samstag, 31. August um 14 Uhr in der Dom-Vorhalle, von wo aus des zunächst zur Inspirationssammlung durch die Kathedrale geht. Anschließen beginnen die Kinder im Pablo-Atelier mit ihrer kreativen Arbeit an der jeweiligen Kachel. Gegen 16 Uhr soll der Workshop enden.

Info

Die Anzahl an Plätzen sei begrenzt, bittet Fischer um Anmeldungen per E-Mail bis spätestens 29. August. Adresse: info@kulturhaus-pablo-speyer.de.