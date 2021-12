In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Eis gibt es im Überfluss – aber Eis im Glas ist etwas Besonderes und eine umweltbewusste Idee. – Das Café Amalie Genusskult in der Korngasse 13 hat es seit diesem Jahr im Angebot. Zehn Sorten mit kreativen Namen wie „Jogi Bär“ werden in der eigenen Eismanufaktur in Otterstadt hergestellt. Zur Weihnachtszeit passt die Sorte „Apple meets Cinnamon“, Apfel-Zimt. Erfunden haben all die Sorten die drei „Eisfeen“ von Amalie Jacqueline Bell, Patricia Zech und Jennifer Kropp.

Sie sind die rechte Hand der Inhaber Ulrike Sturm und Harald Gorzawski. „Zuerst wird das Eis gemacht. Bei der Produktion werden die Zutaten dann direkt zur Milchbase gemischt“, erklärt Bell. Von Hand werde die Süßspeise schließlich in die Gläser und Becher gefüllt. Das Eis hat einen Vollmilchanteil von über 70 Prozent. Die Zimtnote der Weihnachtssorte fällt beim Probieren sofort auf. Einen Moment später drängt sich auch das fruchtige Apfelaroma in den Vordergrund.

In den Amalie-Cafés in Speyer und Otterstadt sowie bei Edeka Stiegler in Speyer und Hauguth in Römerberg kostet das Glas mit 350 Milliliter Eis 5,90 Euro. In Berghausen (Germersheimer Straße 159) und Otterstadt (Speyerer Straße 70a) stehen zwei Amalie-Eisautomaten, die die kleinere Variante im Becher mit 130 Milliliter für 2,50 Euro im Angebot haben.