Bei „Speyer.Kultur goes Paradise“ werden am Samstag, 29. August, 19 Uhr, Kraus&Krüger die Paradiesgarten-Bühne erobern. Das Speyerer Poprock-Projekt wurde 2014 von dem Autoren Kai Kraus und dem Schauspieler Andreas Krüger ins Leben gerufen. Die deutschsprachigen Songs zeichnen sich durch musikalische Ehrlichkeit aus, die unprätentiös ins Ohr gehen und mit Wucht und Emotionalität genau den richtigen Nerv treffen. Kraus&Krüger schlagen damit eine Brücke zwischen klassischer Singer/Songwriter Attitüde und modernem Rock und Pop, zwischen „Geschichten erzählen“ und „das Leben abfeiern“. Bei Ihrem Auftritt im Paradiesgarten werden Kraus&Krüger Songs aus ihrem Debutalbum „Wird Zeit“ zum Besten geben. Unterstützt werden sie dabei von befreundeten Gastmusikern: Andreas Kroneis-Münch (Drums), Sebastian Strzys (Bass) und Moritz Erbach (Piano).

Der „Eintritt“ ins Paradies ist für 12 Euro zu haben. Wer die Kultur in Speyer fördern will, kann auch den Kultur.Support Preis von 18 Euro bezahlen. Die Differenz fließt in einen Härtefonds Kultur, der auch künftig freischschaffende Künstler in Speyer unterstützen wird. Karten für das kleine Festival gibt es bei der Tourist-Info der Stadt Speyer oder über das Online-Ticket-Portal Reservix.