Die Elternschule Speyer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses informiert ab sofort auch mit einer App über ihr Kursprogramm, die Geburtshilfe des Krankenhauses und Unterstützungsangebote.

„Bereits seit 2011 bieten wir in unserer Elternschule ein vielfältiges Kursprogramm sowie Hilfs- und Informationsangebote für Schwangerschaft, Geburt und die Zeit bis ins Kleinkindalter an. Die neue App ist eine zeitgemäße Erweiterung, mit der wir Eltern unterstützen wollen“, so Wolfgang Walter, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, laut einer Mitteilung. Die App biete eine Übersicht über das Kursangebot der Elternschule, von Geburtsvorbereitung über Rückbildung bis zum Schlaf-Seminar für Kleinkinder. Mit einer Merkliste könnten Kursfavoriten gespeichert und Updates abonniert werden. Im Bereich Tipps und Unterstützung finden Nutzer Anlaufstellen und Adressen für das Leben mit Baby. Die App „Elternschule Speyer“ gibt es kostenlos in den App Stores von Apple und Google.