Zur Aufstellung eines Krans für die Sanierung des Historischen Museums der Pfalz wird die Straße Domplatz entlang des Museums am Mittwoch, 6., und Donnerstag, 7. März, jeweils in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung werde eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Kran ist erforderlich für die Dachsanierung des Museums. Einzelne Glaselemente darauf sind undicht und werden ausgetauscht. Die gesamte Baumaßnahme – ein Zwei-Millionen-Euro-Projekt – wird laut Museumsplanung bis Ende Mai abgeschlossen. In der Phase, in der vom Kran aus am Dach gearbeitet wird, kann der Verkehr laut Museum halbseitig an der Baustelle vorbeifließen.