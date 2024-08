Sperrung an prominenter Stelle: Um den Kran am Historischen Museum der Pfalz abzubauen, wird die Straße Domplatz entlang des Museums in der kommenden Woche gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll über Nacht gearbeitet werden: von Donnerstag, 29. August, 20 Uhr, bis Freitag, 30. August, 6 Uhr. Dann könnten keine Fahrzeuge passieren. Es werde eine Umleitung eingerichtet. Die Straßenverkehrsbehörde informiere dazu unter Telefon 06232 142938. Der Kran war erforderlich, um den Austausch der schadhaften Glasdach-Module über dem Innenhof des Museums zu ermöglichen. Die Arbeiten dafür liefen über mehrere Monate.