Mindestens ein Verletzter und 21.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitag um 16 Uhr auf der Wormser Landstraße in Speyer. Wie die Polizei am Samstag informierte, war ein 31-jähriger Speyerer dort mit seinem VW Golf stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr, streifte einen entgegenkommenden VW Golf und kollidierte schließlich mit einem Peugeot, der noch versuchte, nach rechts auszuweichen. Zwei Wagen drehten sich aufgrund des Zusammenstoßes und blieben am Straßenrand und am Gehweg stehen. Zeugen bemerkten, dass der 31-Jährige am ganzen Körper zitterte. Der 31-Jährige hatte einen Krampfanfall erlitten. Er wurde aus dem Fahrzeug gezogen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt versorgte den 31-jährigen, bevor er dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Hinweise auf Drogen oder Alkohol konnten bei dem Mann vor Ort nicht festgestellt werden. Die Ursache des Krampfanfalls, mutmaßlich Unfallursache, ist bisher nicht bekannt. Auch nicht, ob der Mann verletzt wurde. Die andere Golf-Fahrerin blieb unverletzt, der 51-jährige Peugeot-Fahrer kam mit einem leichten Schleudertrauma in die Klinik. Ein Golf und der Peugeot mussten abgeschleppt werden.