In Speyer ensteht eine neue Tankstelle. Nicht für Benzin oder Diesel, sondern für Bio-CNG. Vor Ort haben wichtige Abnehmer ihren Sitz.

Speyer ist bald um eine spezielle Tankstelle reicher. Im Industriegebiet Pleiad kann in wenigen Wochen Bio-Compressed-Natural-Gas – getankt werden. Das ist ein gasförmiger Kraftstoff, der aus organischen Abfällen und Reststoffen gewonnen wird. Dabei wird auch von Biomethan gesprochen. Betreiber der Speyerer Anlage ist die Firma OG Clean Fuels (Verden), die nach eigenen Angaben ein Netz von fast 400 Tankstellen mit nachhaltigen Kraftstoffen in Europa betreibt.

Die Speyerer CNG-Tankstelle entsteht auf einer rund 2000 Quadratmeter großen bisherigen Brachfläche nördlich der Stockholmer Straße 2 und soll voraussichtlich Mitte Mai in Betrieb gehen, wie OG Clean Fuels-Pressesprecher Jens Voshage informiert. Die Tiefbauarbeiten gingen dem Ende entgegen. In der Woche ab 11. Mai sollen Tüv-Abnahme und Eichung der Tankstelle folgen. Die Investitionskosten lägen im unteren einstelligen Millionen-Bereich. Die Tiefbauarbeiten vor Ort seien aufwendig, um die Gefahr einer Überschwemmung bei Rhein-Hochwasser abzuwenden. Deshalb seien auch die Investitionskosten unüblich hoch.

Vier Zapfpunkte an zwei Zapfsäulen

Geplant sei eine öffentliche Tankstelle für Lkw und Autos mit Zahlterminal und vier Zapfpunkten an zwei Zapfsäulen. Verkauft werde zu 100 Prozent regeneratives Bio-CNG. Der Startpreis für das Kilogramm Biokraftstoff an der Speyerer Tankstelle werde derzeit noch kalkuliert. Für öffentliche Kunden werde er vermutlich bei etwa 1,50 Euro pro Kilogramm liegen. An öffentlichen Tankstellen schwanke der Preis für Biomethan derzeit in der Regel zwischen 1,299 und 1,679 Euro pro Kilogramm.

Mit der Spedition Pflaum und dem Logistik-Riesen DHL haben zwei Ankerkunden und bedeutende Abnehmer von Bio-CNG ihren Sitz im Speyerer Süden. „DHL hat OG als exklusiven Partner für die Bereitstellung der Betankungsinfrastruktur für CNG-Lkw sowie als Lieferant von Bio-CNG für die gesamte Flotte in Deutschland gewählt“, erklärt Voshage. Sowohl DHL-Lastwagen als auch die eingesetzten Lkw von Frachtpartnern seien mit dem Bio-CNG klimaneutral unterwegs. Aktuell seien zwischen 600 und 800 der CNG-Lkw für DHL im Einsatz und üblicherweise zwischen 50 bis 100 Fahrzeuge an ausgewählten Paketzentren stationiert. „Die Verträge enthalten einen sehr günstigen Festpreis für das Bio-CNG und laufen bis Mitte der 2030er Jahre“, so der Sprecher.

Nach Daten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur aus dem Oktober 2025 liegen die Kraftstoffkosten für den Schwerlastverkehr bei 29 Euro pro 100 Kilometer. Bio CNG könne „einen nennenswerten Beitrag zur klimafreundlichen Antriebswende liefern“, heißt es von dort. Die verfügbare Menge an Biomethan aus Abfall- und Reststoffen sei zwar begrenzt, das Potenzial aber noch nicht ausgeschöpft. Zwischen 3000 und 6000 für Bio-CNG geeignete Schwerlastfahrzeuge seien in Deutschland zugelassen.