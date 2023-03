Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele der rund 350 Zuschauer in der Speyerer PSD Bank-Halle Nord hielt es in den Schlusssekunden nicht mehr auf den Sitzen. Doch die Ahorn Camp BIS Baskets unterlagen mit 68:73 (33:37) gegen die White Wings Hanau und haben den Startplatz in der Aufstiegsrunde zumindest rechnerisch immer noch nicht sicher.

Auf dem Feld stemmten sich die gastgebenden Ahorn Camp BIS Baskets mit Macht gegen die drohende elfte Saisonniederlage in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Der finale Kraftakt gegen die White Wings aus Hanau wurde