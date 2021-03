Das kostenlose Anwohnerparken auf städtischen Parkflächen, das im Dezember während des Lockdowns eingeführt wurde, endet mit Ablauf des 31. März. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Grund sei, dass mit der schrittweisen Öffnung des Einzelhandels seit Anfang März die Parkflächen wieder zunehmend für Kunden der Geschäfte in der Innenstadt benötigt werden. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts werden ab 1. April wieder entsprechende Kontrollen durchführen, heißt es von der Stadt. Sie weist darauf hin, dass bereits abgelaufene Parkausweise bei Kontrollen ebenfalls nur noch bis einschließlich 31. März nicht beanstandet werden und daher im Laufe des Monats verlängert werden sollten. Dafür ist ein Termin in den Bürgerbüros erforderlich, zu vereinbaren unter Telefon 06232 1413-33 (Maximilianstraße) oder -34 (Industriestraße) beziehungsweise per E-Mail an buergerbuero@stadt-speyer.de.