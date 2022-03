Die Pläne für den kostenlosen Windelsack für bezugsberechtigte Speyerer sind konkret. Ab dem Sommer soll das Angebot verfügbar sein. Eine mögliche Altersgrenze führt zu Diskussionen.

„Ein möglicher Start der Umsetzung ist der 1. Juni, passenderweise der Internationale Kindertag“, sagte Jürgen Wölle, Teamleiter Entsorgung bei den Stadtwerken Speyer (SWS), im einer Sitzung des Werkausschusses am Mittwochabend. Gemeint ist der Start für den kostenlosen Windelsack, dessen Einführung seit Ende des vergangenen Jahres in den Ausschüssen diskutiert wird. Dass das neue Angebot kommen soll, darüber sind sich alle einig. Nun wurden Details zur Umsetzung von den für die Müllentsorgung zuständigen SWS vorgestellt. Wölles Vorschlag sieht vor, Familien mit Kleinkindern bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres mit den Säcken zu versorgen. Auch Menschen mit Inkontinenz sollen davon profitieren.

Letztgenannte müssten mit einem Attest in das Kundencenter der Stadtwerke kommen, um sich die Säcke abzuholen. Dies sei aus Datenschutzgründen nicht anders machbar. Für frischgebackene Eltern soll ein Coupon für die Säcke den Willkommenspaketen für Neugeborene, die das Standesamt ausgibt, beigelegt werden. Alle Berechtigten erhalten pro Jahr eine Rolle mit je zehn Säcken gratis. Auch wenn der Start erst zur Jahresmitte kommen könnte, vorausgesetzt der Stadtrat stimmt der Vorlage in seiner Sitzung Ende April zu, soll das Angebot laut Entwurf auch rückwirkend für alle ab dem 1. Januar 2022 geborenen Kinder gelten.

Kritik an dem Entwurf

Kritik an dem Entwurf kam von Bianca Hofmann (FDP), die sich für eine Erweiterung der Altersgrenze für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ausgesprochen hat. Wölle argumentierte hingegen, dass in diesem Alter ein Anspruch auf eine Kinderbetreuung bestehe und man damit rechne, dass der Windelmüll dann eher in den Kindertagesstätten entstehe.

Hintergrund für die Einführung des kostenlosen Windelsacks ist die Umstellung der städtischen Müllgebühren. Ab diesem Jahr sind nur noch acht statt bisher 13 Leerungen in den pauschalen Müllgebühren enthalten. Familien und inkontinente Menschen mit erhöhten Müllmengen sollen mit dem kostenlosen Windelsack entlastet werden.