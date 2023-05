Ein Existenzgründungs- und Unternehmersprechtag findet am Montag, 8. Mai, in den Räumlichkeiten der Vereinigten VR Bank in der Bahnhofstraße 19 statt. Unternehmer können zwischen 9 und 16 Uhr kostenfreie Termine von jeweils 45 Minuten buchen, teilt die Stadt mit. Ausrichter ist städtische Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Vorderpfalz, der VVR Bank, der Investitions- und Strukturbank, der Industrie- und Handelskammer Pfalz sowie der Handwerkskammer Pfalz. Als mögliche Themen werden Existenzgründungen, Unternehmensübergabe sowie finanzielle und standorttechnische Fragen genannt. Anmeldung mit Terminnennung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de. Näheres im Netz: www.speyer.de/sprechtag.