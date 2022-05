Eine Elfjährige hat am Montagnachmittag einen 48-jährigen Busfahrer in Speyer beleidigt, weil ihm auffiel, dass sie einer Freundin eine kostenlose Busfahrt erschleichen wollte. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilen, wollte das Mädchen ihrer Freundin ihr „Maxx-Ticket“, eine Jahreskarte für Schüler, ausleihen. Das fiel dem Busfahrer auf und endete in einer Auseinandersetzung. Er behielt das Ticket des Mädchens kurzerhand ein, heißt es von der Polizei. Die hinzugerufenen Beamten übergaben die Fahrkarte im Anschluss dann an die Mutter.