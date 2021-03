Ab dem heutigen Donnerstag erweitern Stadtverwaltung und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ihr Schnelltestangebot in der Seekatzstraße 5: Speyerer Bürger haben nun an drei Tagen in der Woche die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Eine Kindertagesstätte geht mit gutem Beispiel voran.

Das Angebot in den Räumen der Jugendförderung, das Stadt und ASB zu Beginn des Jahres etabliert haben, steht Bürgern bereits dienstags, 17 bis 19 Uhr, sowie samstags, 11 bis 15 Uhr, zur Verfügung. Eine weitere Testmöglichkeit besteht ab sofort zudem donnerstags, 17 bis 19 Uhr.

Das Schnelltest-Angebot richtet sich, wie mehrfach berichtet, an asymptomatische Personen sowie bestimmte Gruppen wie etwa Besucher von Speyerer Pflegeeinrichtungen. Diese Gruppe hat zudem bis Freitag, 5. März, die Möglichkeit, sich montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, ohne Anmeldung testen zu lassen. Für die übrigen Zeiträume können Termine online oder per Telefon unter 06232 6959967 (montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr) vereinbart werden.

Seit zwei Wochen läuft in der städtischen Kita Wola zudem ein Pilotprojekt: Die Einrichtung testet, wie berichtet, ihr Personal selbstständig auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Freiwillige Mitarbeiter wurden im Umgang mit Wattestäbchen und Co. geschult und nehmen nun regelmäßig Abstriche für einen Schnelltest bei ihren Kollegen vor.

Mit der bisherigen Resonanz auf das Angebot ist die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben zufrieden: 27 von 33 Kita-Mitarbeitern ließen sich dreimal in der Woche im Haus auf Corona testen. In den ersten drei Tagen wurden laut Stadt mehr als 60 Testungen durchgeführt. Alle waren negativ. Die Testbereitschaft der Mitarbeitenden sei „nach anfänglicher Skepsis im Laufe der Zeit deutlich gestiegen“, berichtet Kita-Leiterin Sabrina Wöhlert. Das Angebot erfahre viel Zustimmung.

Die Stadtverwaltung denkt nach eigener Mitteilung über eine Erweiterung des Projekts nach. „Sollte sich das Pilotprojekt weiterhin bewähren, könnte es sich als wichtige Säule in der Pandemiebekämpfung erweisen. Eine Fortführung des Projekts auch in anderen Einrichtungen wäre damit der nächste stringente Schritt“, wird Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in einer Mitteilung zitiert.

Corona-Anlaufstellen

Bürgertelefon der Stadt: für alle nicht-medizinischen Fragen, Telefon 06232 141312, Montag bis Donnerstag, 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, freitags 10 bis 12.30 Uhr.

Corona-Testzentrum in der Halle 101: Personen aus dem Einzugsgebiet Speyer, die von der Nationalen Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit erfasst werden, zum Beispiel Personen mit Corona-Symptomen oder Kontaktpersonen der Kategorie eins, können sich dort auf Sars-CoV-2 testen lassen. Vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich, Telefon 06232 133100, montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr.