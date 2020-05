Kosmetikerinnen aus der Beautybranche in der Stadt Speyer haben nach den Gastronomen als zweite Gruppe eines stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Berufszweiges vor dem Dom auf ihre gegenwärtige Situation aufmerksam gemacht. Die Institute sind seit 18. März geschlossen. Inhaberinnen und Mitarbeiterinnen von zwölf Studios haben in Speyer als Zeichen des Protests am Freitag um 11.55 Uhr – als Zeichen dafür, dass es „fünf vor Zwölf“ sei für die Branche – ihre Sorgen und Forderungen öffentlich artikuliert: akut die Lockerung der Corona-Maßnahmen, um die Studios für die Fußpflege öffnen zu können. Das ist immerhin von Montag an möglich. Weitere Forderungen seien einheitliche Hygienestandards in Deutschland, die Überprüfung der Systemrelevanz der Kosmetikerinnen, die Anerkennung und Wertschätzung der Expertisen der Branche, so Victoria Zimmermann, die Initiatorin des Protests. Staatliche Soforthilfemaßnahmen seien beantragt und auch zum größten Teil ausbezahlt worden. Damit hätten sich Betriebe eine Zeit lang über Wasser halten können. Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, sagte Angelika Wöhlert, Obermeisterin der Kosmetiker-Innung der Pfalz und selbst Inhaberin eines Instituts mit vier Mitarbeiterinnen. „Nun sind wir alle an unsere Grenzen gekommen. Einige Betriebe wissen nicht, wie lange sie noch überleben können.“ Die Kosmetiker-Innung der Pfalz habe sich bei Bund, Land und den Kommunen eingesetzt, werde das weiter tun, kündigte sie an. Sie forderte die Aufhebung des faktischen „Berufsverbots“ für ihre Branche.