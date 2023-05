Bei der Kaffeemanufaktur Speyer im Kornmarkt gab es einen Betreiberwechsel. Neu am Ruder ist das Ehepaar Dauven. Es bereitet nun eine „gläserne Manufaktur“ vor.

Mehr als sechs Jahre hat das Ehepaar Springer im Kornmarkt eine Kaffeerösterei geführt. 2022 hat das Ehepaar Dauven das Geschäft übernommen. Kaffee verbindet vom Äquator bis nach Speyer Menschen, findet Betreiber Rafael Dauven. Inhaberin ist seine Ehefrau Dominique Dauven. Die 32-Jährige ist von Beruf Frauenärztin und will sowohl als Medizinerin als auch im Café tätig sein. Ihr Mann ist studierter Wirtschaftsingenieur. „Ich bin der Betreibende, aber meine Frau und ich teilen uns die Arbeit und wechseln uns ab“, so der 46-Jährige.

Rafael Dauvens erste positive Kaffeeerfahrung ist gerade mal gut drei Jahren alt, wie berichtet. Die Zubereitung seiner Frau habe so nachhaltig sein Interesse geweckt, dass er mit einem Onlineshop „Kaffeekontor Speyer“ den Einstieg wagte. „Es war eine Schnapsidee“, sagt er schmunzelnd. Die Leidenschaft sei seither nicht abgekühlt. Nach zwei Jahren sei das Interesse am Rösten im Café immer größer geworden. 2021 seien die beiden mit dem Ehepaar Springer ins Gespräch gekommen. Zunächst sei es um eine Kooperation gegangen, am Ende wurde es eine Übernahme der Manufaktur. „Wir unterschieben den Übernahmevertrag, und ich habe daraufhin eine Röstausbildung in Mannheim im Ausbildungszentrum Coffee Consulate gemacht“, erklärt Dauven.

Fairer Handel auf der Agenda

Dem Ehepaar ist besonders wichtig, dass die gerösteten Bohnen importiert werden, um die Bauern vor Ort zu unterstützen. „Die Wertschöpfung soll dabei unbedingt ins Anbauland verlagert werden“, so der Betreiber. Auch wenn er nicht mehr als Ingenieur arbeitet, wende er auch seine früheren Erfahrungen noch gerne an: „Ich versuche, die Prozesse beim Rösten von Kaffee zu verbessern, und dabei fließt dieses Wissen mit ein.“

Für ihn sei der Kornmarkt mit dem Café ein Ruhepol, sagt Dauven. „Wir sind ein starkes Team, das auf Augenhöhe miteinander arbeitet“, lobt er die Zusammenarbeit mit den 14 Mitarbeitern. Etwas Besonderes soll die „gläserne Kaffeemanufaktur“ neben der Eingangstür werden. „Dort können uns die Passanten beim Verpacken und in naher Zukunft auch hoffentlich beim Rösten unseres Kaffees zuschauen“ , sagt Dauven. Außerdem soll das Sortiment weiterentwickelt werden. Kaffees mit Schoko- und Zitronennote gibt es schon als Besonderheit, weitere Sorten und Aromen sollten noch hinzukommen.