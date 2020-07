Über eine „massive Verschmutzung“ in der Speyerer Korngasse berichtet die Stadtverwaltung. Demnach wurde sie am Freitag darüber informiert, dass das Straßenpflaster im Bereich des Weltladens und der Weinstube Rabennest mit weißer Farbe verschmiert wurde. Da der Verursacher bisher nicht habe ermittelt werden können, bittet die Stadtverwaltung um Mithilfe der Bevölkerung. Beobachtungen oder Hinweise auf den Verursacher können unter Telefon 06232 142469 oder per E-Mail an ordnungswesen@stadt-speyer.de bei der Stadt gemeldet werden. Eine Fachfirma sei bereits mit der Reinigung des Pflasters beauftragt worden, teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach weiter mit. „Die Kosten für die Entfernung werden sich auf circa 2000 Euro belaufen.“