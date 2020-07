Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Ende der 70er, Anfang der 80er hatten die Musiker um die Brüder Robert und Ronald Bell ihre größten Hits - unter anderem mit „Ladies' Night“ „Get Down On It“, „Celebration“ oder „Victory“. Im Sommer 2021 kommt die Band für bisher zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am Samstag, 31. Juli, in Schwetzingen im Schlossgarten. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von einem Special Guest, der noch bekannt gegeben wird.

In der Musikgeschichte steht „Kool & the Gang“ länger als jede andere R&B-Band aktiv auf der Bühne, was dazu geführt hat, dass sie mittlerweile eine der meist gecoverten Bands der Welt ist. In Originalbesetzung waren sie sieben Mitglieder, wovon aktuell noch vier aktiv sind.

Kool & the Gang wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Brüder Ronald Bell (Gesang, Saxophon) und Robert „Kool“ Bell (Bass) gründeten in New Jersey die Band, die zunächst unter verschiedenen Namen auftrat. Sie performen bis heute gemeinsam mit George Brown (Keyboard) sowie Dennis Thomas (Trompete und Posaune) ihre Welt-Hits. Im vergangenen Jahr feierten sie ihr 50-jähriges Jubiläum.

Der Vorverkauf für das Konzert hat soeben begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf http://www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0621 101011.