Am Mittwoch, 24. November, 19 Uhr, ist im Historischen Rathaussaal in Speyer die Konzertlesung „Zwischen Tag und Traum“ mit Sonja Viola Senghaus (Lyrik) und Rolf Verres (Piano). Kartenverkauf ist an der Abendkasse zu sieben (ermäßigt fünf) Euro. Es gilt die 2G-Regel. Der neue Lyrikband von Sonja Viola Senghaus versammelt in kurzen, prägnanten Gedankenskizzen in die Tiefe gehende Bilder des Tages, die in die Nacht getragen werden. Die Phase des Hinübergleitens in den Schlaf, der nicht beeinflussbare Schwebezustand, ruft vielfältige Bilder hervor. Kunst, Musik und Literatur zu verbinden, ist ein besonderes Anliegen der beiden Künstler. Rolf Verres war als Professor für medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg tätig und tritt auch als Pianist auf. Er wird die Gedichte auf meditative Weise in Musik umsetzen. Passend zu den Traumbildern ist das Buchcover der Speyerer Künstlerin Gerdi König mit dem Titel „Sehnsucht“.