Am Samstag, 1. April, 16 Uhr, lädt der Literarische Verein der Pfalz (Sektion Speyer) zu einer Buchvorstellung und Konzertlesung mit der Speyerer Autorin Sonja Viola Senghaus in den Historischen Ratssaal ein.

Sonja Viola Senghaus wird aus ihrem neuen Lyrikband „Schattensprünge“ lesen. Vermeintlich flüchtige Gedanken, längst vergessen geglaubte Erinnerungen und tief empfundene Emotionen entfaltet sie zu Sprachbildern, die zu Meditation und innerer Einkehr einladen. Eine Veranstaltung zusammen mit der Gedok Heidelberg.

Senghaus wird musikalisch von Rolf Verres (Heidelberg) am Flügel begleitet. Diesem macht es Freude, gut komponierte Sprache, nämlich Lyrik, spontan in improvisierte Musik zu verwandeln. Verres wird auch gemeinsam mit Konstantin Wecker am 12. Mai bei einem großen Psychotherapie-Kongress in Bad Kissingen mit dem Titel „Auf der Suche nach dem Wunderbaren“ auftreten.

Der Gedichtband wurde von der Heidelberger Künstlerin Roswitha Scheithauer gestaltet. Sie ist ebenfalls anwesend und wird ihre Bilder vorstellen.