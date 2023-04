Der Historische Ratssaal war gut gefüllt, als Sonja Viola Senghaus und Rolf Verres die Bühne betraten, um das Publikum mit Lyrik und Klang zu verzaubern.

Eva-Constanze Gröger führte für die Sektion Speyer des Literarischen Vereins der Pfalz kurzweilig durch die Veranstaltung.Die zu dem Gedichtband gestalteten Bilder der Künstlerin Roswitha Scheithauer wurden mittels einer virtuellen Präsentation von Renate Herrling eingespielt und vervollständigten den Dreiklang aus Bild, Musik und Wort.

Dieser Nachmittag war der Beweis, wie gegenseitige Inspiration seelenverwandter Kunstschaffender etwas in uns berühren, der Schatten und Licht verbindet. So war die Vorstellung der „Schattensprünge“, dem fünften Gedichtband von Sonja Viola Senghaus, ein unvergleichliches Erlebnis, das den inneren Raum der Zuhörerinnen und Zuhörern mit „lichten Worten“ flutete, um eine Zeile eines Gedichtes zu zitieren.

Reiche Improvisationsgabe

Rolf Verres am Flügel verstärkte mit seiner unermesslich reichen Improvisationsgabe jedes Gedicht, vertonte jedes Wort, erfasste jede Regung. Ein scheinbar immerwährender Klangteppich legte sich über die Gäste. Eingehüllt in diese Stimmung gefühlvoller Harmonie konnten die Besucher sich getrost ihrem Schatten stellen, hineinfallen in das Dunkel und schließlich „hinter den Worten das Licht finden“.

Die Verse der Dichterin klingen nach, während der Fuß den Boden berührt und nach einer guten Stunde hinaustanzt - ganz ohne Flügel, aber in großen Sprüngen.

Es war ein Erlebnis besonderer Art und ein wunderbarer Beginn in diese Woche vom Dunkel ins Licht auf Ostern zu.