Am 11. September um 20.30 Uhr singen die Singphoniker in der Deutschen Kirche in Stockholm Musik von Orlando di Lasso beim Stockholm Early Music Festival. Das Konzert ist im Live-Stream mitzuverfolgen (www.semf.se). Mit dabei ist der Tenor Daniel Schreiber aus Walsheim. Am 19. September ist er um 18 und 20 Uhr einer der Solisten beim Eröffnungskonzert der Internationalen Musiktage im Dom zu Speyer. Dann stehen Bachs Kantaten 29 „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ und 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ auf dem Programm.Marina Herrmann, Sopran, Anne Bierwirth, Alt, Markus Lemke, Bass, der Domchor Speyer und das Barockorchester L’ arpa festante sind die weiteren Mitwirkenden. Joachim Weller und Markus Melchiori teilen sich die musikalische Leitung. Infos unter www.dommusik-speyer.de.