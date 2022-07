„Beauty Of Life“ (Die Schönheit des Lebens) – unter diesem Titel kehren die Ensembles von Friedrich-Magnus-Schwerd- und Hans-Purrmann-Gymnasium aus der musikalischen Corona-Zwangspause zurück.

Angekündigt sind Konzerte am Dienstag, 5. Juli, und Mittwoch, 6. Juli, jeweils um 19.30 Uhr im großen Saal der Speyerer Stadthalle. Beide Schulen kooperieren musikalisch seit vielen Jahren. In den Konzerten bieten Big Band (Leitung: Gerd Weber), Chor (Leitung: Matthias Settelmeyer), Kammerorchester (Leitung: Ingrid Pohl) und Blasorchester (Leitung: Carina Baumann-Laufer) ein abwechslungsreiches Programm dar. Karten sind an Schultagen zwischen 12 und 14 Uhr in der Schulbibliothek oder an der Abendkasse erhältlich.