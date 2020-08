Die Stuttgarter Saloniker unter Patrick Siben treten am Samstag, 15. August, ab 18 Uhr bei der Kollerinsel bei Otterstadt und am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr beim Alten Hafen in Speyer auf ihrem Musikfloß, der schwimmenden Bühne, auf.

Das umfangreiche Konzert gliedert sich in drei Teile mit zwei Pausen, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen kann.

Mit Funiculi-Funicula wird in italienischer Feststimmung das Konzert eingeläutet. In der ersten Konzerthälfte spielen die Saloniker venezianische Gondellieder von Mendelssohn, Leoncavallo und Amadei. Höhepunkt ist die Ouverture zur romantischen Oper „Die Matrosen“. In der Pause inspizieren die Musiker die Picknickkörbe, fressen sich durch und stärken sich für die nächste Runde.

In der zweiten Konzerthälfte lassen sich die Saloniker zu Klängen der Wassermusik von Händel nur so treiben.

Der dritte Teil ist das ausgedehnte Finale mit der Ouvertüre „Die Hebriden“ von Mendelssohn Bartoldy, „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß und Schwanensee von Peter Tschaikowski.

Kinder zahlen 10 Euro, die Familienkarte kostet 55 Euro, die Einzelkarte 25 Euro.

Kartenvorverkauf unter http://www.saloniker.de/karten, Mail an ticketing@saloniker.de und Saloniker-Kartentelefon 07192 9366931.