Beim Festival „Modern Times“ der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz steht die Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts, der Gründungszeit des Orchesters, im Zentrum. Heute erklingt im nächsten Konzert der Reihe um 19.30 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen die Kammerfassung von Mahlers „Das Lied von der Erde“ in der Bearbeitung für Kammerorchester von Arnold Schönberg. Das Konzert ist ausverkauft. Da Chefdirigent Michael Francis erkrankt ist, steht Yannis Pouspourikas am Pult. Beim Abschlusskonzert am 12. September im Mannheimer Rosengarten sollte Michael Fancis wieder zurück am Pult sein. Abschlusskonzert am 12. September im Rosengarten wird erstmals wieder das ganze Orchester auf der Bühne sein können. Das geht mit „Trick 17“, wie der Abend auch betitelt ist. Für Igor Strawinskys Konzert für Klavier und Bläser ist die eine Hälfte des Orchesters im Einsatz – und bei Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta die andere. Joseph Moog ist der Solist. Francis und Moog waren auch Anfang Juli in Speyer beim Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie aufgetreten – und Michael Francis kommt am 1. Oktober wieder mit „seinem“ Orchester zu den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer. In der Stadthalle gibt es um 18.30 und 20.15 Uhr ein Orchesterkonzert. Haydns Große Mariazeller-Messe beschließt am 3. Oktober um 15 und 17 Uhr die Musiktage. Und auch bei diesem Konzert spielt die Staatsphilharmonie. Domkapellmeister Melchiori dirigiert. Das Konzert findet nicht in der Gedächtniskirche, sondern gegenüber in der Kirche St. Joseph statt. Weitere Infos zu den Musiktagen gibt es unter http://www.dommusik-speyer.de. Karten gibt es in der Dominfo, der Tourist-Informationen und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, auch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, Telefon 0631 3701-6618, Mailto: ticketservice@rheinpfalz.de.