Drei Konzerte gibt es noch in der letzten Woche der Internationalen Händel-Festspiele im Badischen Staatstheater. Eines fällt aus dem Rahmen.

Am 3. März um 19 Uhr ist in der Kleinen Kirche am Marktplatz das Kammerkonzert der Deutschen Händel-Solisten mit dem Titel „Forza segreta“ (Geheime Kraft).

Das Kammerkonzert der Deutschen Händel-Solisten ist als Programmpunkt der Händel-Festspiele seit langem liebgewonnene Tradition: Alljährlich finden sich aufs Neue aus den Reihen des Festspielorchesters Musiker dafür zusammen und lassen eindrucksvoll erleben, wie sehr die Mitglieder des Orchesters buchstäblich „Solisten“ sind. In diesem Jahr ergründen fünf Musiker:innen mit Oboe (Susanne Regel), Viola (Raquel Massadas), Violoncello (Dmitri Dichtiar), Laute (Sören Leupold) und Cembalo (Manno van Delft) die „geheime Kraft“ ausgewählter Werke: In Anlehnung an das Festivalmotto können sie als Beispiel dafür gelten, mit welcher Standhaftigkeit und auch Verachtung Komponisten der eigenen Überzeugung treu blieben, sich künstlerischem Zwang durch Mäzene oder Erwartungshaltungen widersetzten und eigene Wege gingen. Zu hören sind Händels Triosonate g-Moll HWV 393 und Telemanns Triosonate h-Moll TWV 42.h6, mehrere Pièces de Clavecins von Francesco Geminiani und Gaspard Le Roux sowie von Johann Sebastian Bach die Cello-Solosuite d-Moll BWV 1008 und eine Bearbeitung der Orgelsonate Nr. 4 e-Moll BWV 528.

Im eigenen Stil

Aus dem Rahmen fällt gewiss der Abend des Janoska Ensembles mit dem ihm eigenen Stil am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, im Großen Haus des Badischen Staatstheaters.

Das Janoska Ensemble besteht aus den Brüdern Ondrej und Roman Janoska an den Violinen, Frantisek Janoska am Klavier sowie ihrem Schwager Julius Darvas am Kontrabass. Musik ist in ihrer Familie seit sieben Generationen fest verankert. Bereits von frühester Kindheit an waren die vier Musiker in eine intensive musikalische Umgebung eingebunden; das gemeinsame Musizieren prägte sie technisch wie künstlerisch und bildet bis heute das Fundament ihres Ensembles.

Nach Studien in Bratislava und Wien gewannen sie zahlreiche Preise und gründeten 2013 das Janoska Ensemble, um ihre gemeinsame musikalische Vision zu verwirklichen. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich der international anerkannte Janoska Style: ein unverwechselbarer Klang, in dem klassische Musik mit spontaner Improvisation, rhythmischer Energie und starkem melodischem Ausdruck verschmilzt. Präzision, Virtuosität und kreative Freiheit machen jede Aufführung zu einem einzigartigen Erlebnis.

Von Bach bis zu den Beatles

Das Ensemble konzertiert weltweit in bedeutenden Konzertsälen, darunter die Carnegie Hall in New York, das Seoul Arts Center in Seoul, der Wiener Musikverein sowie das Wiener Konzerthaus, und gastiert auf Tourneen in Europa, Asien, Australien und den USA. Zu ihren Orchesterprojekten zählen gemeinsame Aufführungen mit den Berliner Symphonikern und den Wiener Symphonikern sowie die Zusammenarbeit mit dem Tonkünstler Orchester. Eine buchstäblich mitreißende Revolution der besonderen Art ist zu erleben, wenn das Janoska-Ensemble das Improvisationspotential bekannter Werke entfesselt: Werke von Bach, Vivaldi, Mozart, Kreisler, Schumann, Eigenkompositionen ... – und bekannte Songs der Beatles. Ebenso wie die Band aus Liverpool mit ihrem neuartigen Stil in den 1960er-Jahren die Musikszene revolutionierte, ist es auch dem vierköpfigen Janoska-Ensemble aus Bratislava gelungen, „ihren singulären Stil zur Eigenmarke und zugleich auch zum Genre-Begriff zu machen“, so die Presse.

Revolution

Ihr einzigartiger Janoska Stil, der zu ihrem Markenzeichen wurde, brachte sie unter anderem mit Anna Netrebko, Al Jarreau, Bobby McFerrin oder Juan Diego Florez zusammen. Dabei klingt die Musik in jedem Konzert etwas anders: „Etwa 70 Prozent der Musik habe ich aufs Blatt notiert. Der Rest ist jedes Mal eine Überraschung“, erklärt František Janoska. „In der Barockzeit, bei Bach, war es normal, dass der Komponist sich ein Thema wählt und dazu improvisiert. Etwas, das heute in der ernsten Musik leider verlorengegangen ist. Das wollen wir wieder zurück auf die Bühne bringen“. In Karlsruhe spielt das Ensemble – um musikalische Überraschungen erweitert – aus ihrem Programm „Revolution“, das 2019 beim Label Deutsche Grammophon erschien und Gold-Status erlangte.

Andrea Marcon Foto: Marco Borggreve

Am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr ist dann das Festkonzert der Deutschen Händel-Solisten. Für das festliche Abschlusskonzert der Deutschen Händel-Solisten hat Alte-Musik-Größe Andrea Marcon „Concerti, Arien, Duette zwischen Tyrannei und Versöhnung“ zusammengestellt und bringt mit der Sopranistin Benedetta Zanotto und dem Altus Andrea Gavagnin zwei junge vielversprechende Talente sowie mit dem Solo-Geiger Gianpiero Zanocco einen langjährigen musikalischen Weggefährten mit nach Karlsruhe. Neben der Ouvertüre g-Moll von Francesco Veracini, dem Concerto RV 212 von Antonio Vivaldi, und dem Concerto grosso G-Dur op. 6 Nr. 1 von Händel sind Arien und Duette aus Händelopern wie „Rodelinda“, „Serse“ und „Arianna in Creta“ sowie aus Vivaldis „La fida ninfa“ zu hören.

