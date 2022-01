Die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz gibt Anfang Februar ihre ersten Konzerte in diesem Jahr unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald. Auf dem Programm „Von Licht und Schatten“ steht A-Cappella-Chormusik von Thomas Tallis, Johann Bach, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Morten Lauridsen und Frank Schwemmer. Schwerpunkte sind die Motetten „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ von Bach, „Warum ist das Licht gegeben“ von Johannes Brahms und die titelgebenden „Vier Lieder von Licht und Schatten“ von Frank Schwemmer. Bei den Konzerten spielt Bezirkskantor Tobias Markutzik (Kusel) Orgel. Am 5. Februar ist das erste Konzert um 18 Uhr in der Stadtkirche Annweiler, das zweite am 6. Februar um 18 Uhr in der Protestantischen Kirche im nordpfälzischen Eisenberg. Karten gibt es unter tickets.evkirchenmusikpfalz.de oder im Amt für Kirchenmusik in Speyer, Fon 0176 54334609. Am 9. April ist in Speyer eine Aufführung der Bach’schen Johannespassion in der Dreifaltigkeitskirche um 18 Uhr angesetzt (am 10. April, 18 Uhr, eine in der Grünstadter Martinskirche). Mehr Infos unter www.ejuka.de.