Das Ensemble Polyharmonique gab ein schier sensationelles Konzert in der Krypta des Doms mit geistlicher Musik des Frühbarock.

Am Nachmittag nach dem Eröffnungskonzert mit zwei Kantaten von Bach im nächsten Konzert der Musiktage dessen Kunst nur noch in rudimentärer Vorform in Gestalt von Chorwerken von Heinrich Schütz? Mitnichten! Wenn Theodor W. Adorno, von dem diese despektierliche Einschätzung der Musik des Sagittarius stammt, das Ensemble Polyharmonique gehört hätte, es wäre – das wollen wir ihm zugutehalten – zu einer anderen Einschätzung gekommen.

Schließlich stammt die erwähnte Aussage aus einem Text, der sich nicht zuletzt und nicht gerade wohlwollend mit der Singbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt. Nun hat diese Singbewegung für die Wiederbelebung der Musik von Heinrich Schütz wahrlich Entscheidendes geleistet, aber von dem heute interpretatorisch Möglichen war der Vortrag damals natürlich weit entfernt. Es war ja auch eine Musikbewegung für Laien. Dass sich dereinst hochqualifizierte Profi-Ensembles dieser Musik intensiv annehmen würden, war vor rund 100 Jahren schier undenkbar.

Hochinspiriertes Singen

Nun aber gibt es 350 Jahren nach Schützens Tod Ensembles wie Polyharmonique, die die Chormusik des Frühbarock mit nur einer Person pro Stimme besetzen. Sie gelangen auf der Basis einer eingehenden und kenntnisreichen Beschäftigung mit Ästhetik und Gestalt dieser Musik zu einer ebenso historisch informierten wie aus heutigem Zugang hochinspirierten Art des Singens dieser Werke.

In der gut besuchten Krypta des Doms machte das Ensemble Polyharmonique mit Magdalene Harer und Joowon Chung, Sopran, dem Altus Alexander Schneider als primus inter pares, Christopher Renz und Johannes Gaubitz, Tenor, Roland Faust, Bass, Juliane Laake, Violone, und Klaus Eichhorn, Orgel, zwischen Konzerten in Belgien und Stralsund Station und sang in 75 Minuten hochintensiven und spannenden Minuten unter dem Titel „Die Himmel erzählen“ geistliche Madrigale von Schütz und seinen Zeitgenossen und Schülern Michael Praetorius, Andreas Hammerschmidt, Christoph Bernhard, Johann Vierdanck, Tobias Michael, Johann Hermann Schein und (in der Zugabe) Wolfgang Carl Briegel.

Großartige Schütz-Ehrung

Diese höchst kunstvollen, für sich selbst eminent wertvollen und ausdrucksstarken Werke musizierte das Ensemble in einer schier sensationellen Weise. Das Poetische dieser Musik, die Kunst der Wortausdeutung wurde durch eine glasklare Diktion und Durchleuchtung der mehrstimmigen Struktur der Chorsätze aufs Beste realisiert. Doch hinzu kam eine Differenzierung in Klang und Dynamik, die atemberaubend war. Die Fülle der Farben in dem prachtvollen Gesamtklang, der Reichtum an deklamatorischen Nuancen und die gelegentlich wie schwerelos erscheinende Linienführung sorgten beim Publikum für eine magische Anziehungskraft in das Wesen dieser Kunst.

Es war ein ganz großartiger Einstieg in die Schütz-Ehrung bei den Dom-Musiktagen.

Orgel 3.0

Die bewährte Reihe Orgel 3.0 im Rahmen der Musiktage fand am Dienstag Nachmittag bei dem ersten der beiden Termine im Dom eine ganz große Resonanz, denn in allen Kirchenbänken saßen Gäste, um Domorganist Markus Eichenlaub an den Domorgeln zu hören. Eichenlaub gab zu Beginn auch eine kleine Einführung und stellte die beiden Werke seines gut halbstündigen Programms vor.

Er begann mit einer Hommage an den neben Schütz anderen großen musikalischen Jubilar des Jahres, an den vor 200 Jahren geborenen französisch-belgischen Komponisten und Organisten César Franck. Im Juni hatte der Domorganist Franck schon drei Konzerte gewidmet, nun spielte er abermals den ersten der drei Choräle, den in E-Dur, den er wirkungsvoll disponierte und in seiner ganzen klanglichen Vielfalt entfaltete.

Mit dem Zyklus von acht kleinen Stücken für Orgel op. 154 kam dann der sehr spannende spätromantische Komponist Sigfrid Karg-Elert zu seinem Recht. Die aparten Miniaturen sind im Charakter sehr unterschiedlich und münden in einen monumentalen Choral. Markus Eichenlaub reizte diesen Zyklus effektvoll aus und warb damit für seinen Komponisten. Das Publikum dankte mit großem Beifall für das Kurzkonzert im Dom.

Termin

Am 21. September um 12 Uhr ist in der Krypta das erste Lunchtime-Konzert. Die Capella Spirensis musiziert „Kleine geistliche Konzerte“ von Schütz. Um 21 Uhr ist in der Klosterkirche St. Magdalena das erste Nachtkonzert mit Blockflötensonaten von Georg Friedrich Händel. Um 20.15 Uhr ist Künstlergespräch mit den Interpreten im Großen Chorsaal im Haus der Kirchenmusik. Im Anschluss an das Konzert ist ein Umtrunk mit einem „Speyerer Gedeck“ (Brezel und Wein) ebenfalls im Haus der Kirchenmusik.