“Die Stimme der Natur“ ist der Konzerttitel eines Programms, das sich barocken Meistern widmet. Ein Trio mit Isabel Delemarre (Sopran), Heidrun Paulus (Quer- und Blockflöte) sowie Daniel Kaiser (Cembalo) spielt am Sonntag, 23. August, 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer Werke von Bach, Händel, Vivaldi und anderen. Viele Komponisten der Barockzeit haben in ihren Werken die Schönheit der Natur thematisiert und etwa Nachtigall und Lerche, aber auch andere Tiere wie Schafe und Fische in den Mittelpunkt ihrer Kompositionen gestellt. Manch anderen von ihnen hat es die Flora in ihrer bunten Vielfalt angetan.

Isabel Delemarre aus Hamburg den Gesangspart übernehmen. Aus dem südöstlichsten Zipfel der Pfalz reist die Flötistin Heidrun Paulus an, und der Karlsruher Cembalist Daniel Kaiser, der im großen Umkreis bekannt ist, komplettiert das Trio. Für die drei Musiker ist es eine ganz besondere Freude, das erste Konzert nach der corona-bedingten Pause in einer der schönsten evangelischen Kirchen der Pfalz geben zu können. Ein reduziertes Programm ist bereits am Freitag, 21. August, um 22 Uhr in der Johanniskirche Karlsruhe (Werderplatz) zu hören. Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.