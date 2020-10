Am Sonntag, 11. Oktober, um 16 Uhr geben in St. Otto in Speyer-West Leo Kraemer und Robert Frank ein Konzert für Violine und Orgel. Werke von Bach (Sätze aus Solo-Violinsonaten und drei Choralvorspiele), Händel (eine Duo-Sonate und drei Märche aus Opern), Beethoven (Romanze F-Dur), Reger (drei Stücke für Violine und Orgel) und eine Doppelimprovisation über Themen aus Beethovens neunter Sinfonie erklingen.

Acht Tage nach ihrem Auftritt bei „Zukunft braucht Erinnerung“ im Historischen Ratssaal musizieren der künstlerische Leiter von PalatinaKlassik und ehemalige Domorganist und -kapellemeister sowie der langjährige Konzertmeister am Mannheimer Nationaltheater und bei den Bayreuther Festspielen wieder in Speyer.

