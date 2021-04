PalatinaKlassik Speyer beendete am Sonntag mit seinem Live-Konzert den Corona-bedingten Lockdown in der katholischen Kirche St. Otto in Speyer-West und schaffte damit die langersehnte Befreiung von der musikalischen Abstinenz.

„Wir brauchen die Kultur jetzt dringender denn je, die Nähe, das Wechselspiels zwischen Künstler und Publikum und die unmittelbare, gemeinsame Erfahrung von Kunst“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Michael Wagner in seiner Begrüßungsrede. Weiter freute er sich über das „ausverkaufte Konzert“ - und zwar nach den Richtlinien und Bestimmungen zur Einhaltung der Abstandsregeln in diesem Krisenmodus.

Auch Leo Kraemer, der künstlerische Leiter, sieht bei aller Dramatik in dieser Zeit positive Aspekte, nämlich die Botschaft des Schöpfers, zu erkennen, was uns in diesem Leben an die Hand gegeben wurde und was in dem bisherigen Tagesgeschehen untergegangen sei. Er versprach daher zu Beginn: „Wir geben alles, wir geben unser Bestes“.

Hommage an Alt-Bischof

Hinzu kündete er eine Programmerweiterung an. Das Konzert wurde dem verstorbenen Alt-Bischof Anton Schlembach gewidmet, mit dem Kraemer eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit in dessen Speyerer Zeit verband. Schlembach zu Ehren, der die Musik Anton Bruckner besonders liebte, improvisierte Kraemer über Themen aus Bruckners Sinfonie Nr. 9 d-moll. Kraemer spielte auf der Kirchenorgel, begann mit mystisch-bedrohlichen und düsteren Klängen, die die Trauer in Verbindung mit dem Tod hörbar machen. Bedrückung machte sich breit im Publikum und sorgte für einen abrupten Stimmungswechsel nach dem vorher gehörten Violinkonzert E-Dur von Johann Sebastian Bach, das soviel Freude und Enthusiasmus ausstrahlt und zeigt, was die Musik uns zu schenken fähig ist. Auch Bruckners Komposition drückte zum Ende Versöhnung, Harmonie und die Verheißung „Alles wird gut“ aus. Es folgten Bruckners „Locus iste“ und die Air aus Bachs dritter Orchester-Ouvertüre.

Es folgte unmittelbar der „Sommer“ aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Das schuf eine ganz besondere Atmosphäre der Ergriffenheit und ermöglichte das vollständige Eintauchen in diese wunderbare Musikwelt. Unbeschwertes Sommergefühl verstärkte das Stimmungshoch und versprühte Hoffnung für die kommende Zeit.

Glücksgefühle hervorgerufen

Weitere Programmpunkte waren eine Suite von Georg Phillipp Telemann und Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade C-Dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik“, die mit ihrer verspielten zauberhaft leichten Art Glücksgefühle hervorrief. Die fantastische Akustik des sakralen Raumes und die hochkarätigen Musiker trugen in dieser Symbiose zu einem unvergesslichen Musikerlebnis bei. Der Applaus wollte nicht enden und es schien, dass die Lautstärke einem voll besetzen Kirchenraumes glich.