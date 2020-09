Die Pfarrei Heiliger Laurentius im südpfälzischen Herxheim lädt für Samstag, 3. Oktober, 19 Uhr, in die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt Herxheim zu einem besonderen Konzert ein. Ausführende sind der aus Herxheim stammende, europaweit konzertierende Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub, der das Amt seit zehn Jahren innehat, und der der renommierte, von zahllosen CD-Produktionen und Auftritten (auch in Speyer) bekannte Bass-Bariton Klaus Mertens. Sie stellen die neue CD-Einspielung mit Psalmenvertonungen der Romantik vor, die Ende des vergangenen Jahres auf der für diese Literatur hervorragend geeigneten Klais-Orgel des Klosters Himmerod/Eifel entstand. Schätze dieses Genres, ja sogar Ersteinspielungen sind CD zu entdecken wie der Zyklus von Charles Villiers Stanford „Six Bible Songs“ op. 113. Die CD entstand in Zusammenarbeit mit SWR2 beim Label „Diamo“ und wird im Umfeld des Konzertes – gern auch signiert – erhältlich sein. Der Eintritt beträgt 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Karten sind im Vorverkauf im Pfarrbüro, in Herxheim erhältlich. Hierbei erfolgt gleichzeitig die corona-bedingte Registrierung.