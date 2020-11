Lockdown-Zeit ist Streaming-Zeit: Wenn live keine Konzerte gegeben werden können, sind wieder vermehrt die Online-Angebote gefragt. Hier ein Tipp für eine Konzert-Aufzeichnung, die in zweifacher Hinsicht für Speyer interessant ist.

Noch bis zum 4. November ist unter https://www.salzburgerfestspiele.at/uebertragungen/streams und bei Arte-Concert die Übertragung der ersten Mozart-Matinee der diesjährigen Salzburger Festspiele im Netz zu sehen, bei der Ivor Bolton unter anderem Mozarts „Waisenhausmesse“ c-moll KV 139 und die Vesperae solennes de Confessore C-Dur KV 339 mit dem Salzburger Bachchor und dem Mozarteum-Orchester dirigierte.

Die „Waisenhausmesse“ des 13-jährigen Komponisten ist eine Kantatenmesse aus den späten1760er-Jahren. Sie ist nur unwesentlich kürzer als die fast zeitgleich entstandene Große Mariazellermesse von Joseph Haydn, die heuer zum Abschluss der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer in St. Joseph zu hören war.

Bei beiden Aufführung, bei Mozart in Salzburg und Haydn in Speyer, sang Sebastian Kohlhepp den Tenorpart. Der international renommierte und viel gefragte Sänger kommt schon seit vielen Jahren regelmäßig zu Auftritten mit der Dommusik nach Speyer. Vor dem Haydn vor gut vier Wochen war er 2019 in Händels Oratorium „Saul“ in der Partie des Jonathan eine wahre Luxusbesetzung.

Die Alt-Solistin bei der Salzburger Mozart-Matinee war die in Speyer aufgewachsene Mezzosopranistin Katharina Magiera, die hier immer wieder konzertiert und vor knapp einem Jahr in Händels „Messiah“ mit dem Mozartchor in der Dreifaltigkeitskirche zu hören war.