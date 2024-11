Das Frauenvokalensemble Sjaella und der Mädchenchor am Dom zu Speyer gestalten einen Konzertabend mit geistlicher Musik der Gegenwart.

„Preisung“ heißt das Konzert, zu dem die Dommusik am Samstag, 16. November, um 18 Uhr in den Dom einlädt. Das Frauenvokalensemble Sjaella und der Mädchenchor am Dom zu Speyer singen gemeinsam Geistliche Vokalmusik des 20. und 21. Jahrhunderts. Auch die Instrumentalistinnen Lucianne Brady (Harfe) und Liudmila Firagina (Violoncello) wirken an dem Abend mit. Das Konzertprogramm bringt klangschöne zeitgenössische Chormusik zum Klingen, die meist auf Psalmtexten beruht. Vertreten sind Werke von Knut Nystedt, Ola Gjeilo, Hugo Distler oder Eriks Ešenvalds. Ferner wird das Programm durch eigens für Sjaella geschriebene Kompositionen bereichert.

Der Mädchenchor am Dom zu Speyer Foto: Dommusik Speyer/Klaus Landry

Das Frauen a-cappella-Ensemble Sjaella fand bereits in jungen Jahren zusammen. Ursprünglich hatten sich die sechs Sächsinnen „Chickpeas“ genannt, „Kichererbsen“. Das war im Mai 2005. Als sie bei der „Nacht der Chöre“ in der Leipziger Peterskirche ihren ersten Auftritt hatten, waren Helene Erben, ihre Schwester Felicitas (Alt), Franziska Eberhardt (Sopran) und Marie Charlotte Seidel (Mezzo) sowie Marie Fenske und Viola Blache (beide Sopran) noch im Teenageralter. Später nannten sie sich Sjaella. „Das war unserer Liebe zu Skandinavien geschuldet“, sagt Helene Erben, Mitbegründerin und Altistin der innovativen Gesangsformation. „Sjael“ ist das schwedische Wort für Seele. „Das haben wir noch um die Silbe „la“ ergänzt, wegen des besseren Klangs.“

Workshop beim Mädchenchor

Mittlerweile hat sich das Vokalensemble einen festen Platz in der universalen Vokalmusik-Szene erarbeitet, konzertiert im Rahmen renommierter Festivals und wurde mit ersten Preisen zahlreicher Wettbewerbe ausgezeichnet. Konzertreisen führten das Ensemble zuletzt nach Südafrika, Belgien, Spanien und Norwegen. Im März 2023 war Sjaella bereits in Speyer in der Reihe „Speyer Resonanzen“ zu Gast. Das Ensemble gibt seine Erfahrungen auch gerne in Workshops weiter, so wie an eben diesem November-Wochenende dem Mädchenchor der Dommusik.

Der Mädchenchor am Dom zu Speyer besteht in der heutigen Form seit Oktober 2013 und ist der einzige Chor in Speyer und in der Metropolregion Rhein-Neckar nur für Mädchen. Er ist ein Ort qualifizierter kirchlicher Jugendarbeit und vermittelt christliche Werte über die Auseinandersetzung mit geistlicher Chormusik.

130 Sängerinnen

Derzeit besteht der Mädchenchor aus rund 130 Mädchen im Alter von 5 bis 18 Jahren und unternimmt, neben dem regelmäßigen Singen in den Domgottesdiensten, Chorreisen im In- und Ausland. Mit seiner professionellen Arbeit werden bei den jungen Sängerinnen Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Leistungsbereitschaft und soziales Lernen gefördert. Die Mädchen proben zwei- bis dreimal wöchentlich im „Haus der Kirchenmusik“ in der Hasenpfuhlstraße auf dem Klostergelände von St. Magdalena in Speyer, das über hervorragend ausgestattete Proben- und Aufenthaltsräume verfügt. Die Arbeit des Mädchenchores und der gesamten Dommusik wird vom Domkapitel getragen und vom Dommusik Förderverein unterstützt.