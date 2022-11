Anlässlich des 20. Jahrestags der Gemeindegründung im November 2002 veranstaltete die Freie evangelische Gemeinde ein Konzert mit der italo-deutschen Singer- und Songwriterin Sefora Nelson.

Mit Liedern und Geschichten über ihren Glauben an Jesus Christus begeisterte sie das Publikum im fast ausverkauften großen Saal der Stadthalle Speyer.Mit 19 zieht es sie nach Chicago. Dort studiert sie Theologie und Gesang, vertieft später ihr Studium in Frankreich. Die Verbindung von Gesang und Theologie wird von da an charakteristisch für ihre Lieder.

Der Abend begann mit ihrer sehr bekannten Hoffnungshymne „Lege deine Sorgen nieder“. Mit diesem Song erhielt sie über Deutschland hinaus Bekanntheit und ist seither aus der christlichen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Auch ältere christliche Werke gehören, melodisch verjüngt, zu ihrem Repertoire, wie „Mein Glaube fest ich bauen kann“ und „Wie groß bist du“. Aber nicht nur das Singen ist die Passion von Sefora Nelson.

Lieder mit Geschichten verbunden

Mit ihrem ganz eigenen schwäbischen Charme und ihrem italienischen Temperament verbindet sie ihre Lieder mit Geschichten. So hätte sie David, der den 23. Psalm geschrieben hat, als ebenfalls komponierende Kollegin geraten, nichts von Tälern und Schluchten, von Dunkelheit und Angst zu schreiben. „Das kommt nicht gut an beim Publikum – das will keiner hören, lieber David.“

Wenn aber plötzlich die Angst kommt und auch noch ihre „Freunde“ wie Trauer, Verzweiflung und Mutlosigkeit mitbringen, dann erweisen sich diese Worte als genau richtig. Gott deckt den Tisch im Angesicht dieser Feinde. Nach einem Verlust ihrer Stimme, der mit einer einjährigen Auszeit verbunden war, hat sie das persönlich erfahren dürfen und den Psalm in einem Lied neu bearbeitet.

Der kurzweilige Abend war Seelsorge, Gottesdienst und gleichzeitig auch Comedy.