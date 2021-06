Das am kommenden Freitag, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche geplante Konzert „Timeline – Mendelssohn, Piazzolla, Pärt“ mit Paul Erb und dem Kurpfälzischen Kammerorchester muss auf den 3. September 2021, 19 Uhr, verschoben werden, da der Solist krankheitsbedingt nicht auftreten kann. Bereits verkaufte Karten für das Konzert am Freitag behalten ihre Gültigkeit für den 3. September. Sollte es nicht möglich sein, den neuen Termin wahrzunehmen, können die Tickets bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.