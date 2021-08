Unter dem Titel „Timeline“ gastiert der junge Geigenvirtuose Paul Erb mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester am Freitag, 3. September, 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer.

Auf dem Programm stehen eine der zwölf Streichersinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Werk des estnischen Komponisten Arvo Pärt und der „Jahreszeiten-Zyklus“ des argentinischen Tangomeisters Astor Piazolla. Pärt ist für seinen Glöckchen-Stil bekannt.

Paul Erb wurde im Alter von neun Jahren in das Pre-College der Musikhochschule Würzburg aufgenommen. Er ist erster Preisträger auf Bundesebene bei „Jugend musiziert“ und besuchte Kurse beim Julliard String Quartett, Julia Fischer, Ingolf Turban, Igor Ozim an der Summeracademy des Mozarteum und Lihay Bendayan an der Jerusalem Academy of Music and Dance. Er spielte unter anderem mit dem Stamitz-Orchester Mannheim, der Kammerphilharmonie Mannheim und dem Mainzer Kammerorchester. 2018 gab Paul Erb sein Debüt mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Bruno Weil und wurde auf dessen Empfehlung zum Fritz Kreisler Wettbewerb nach Wien eingeladen.

Zum Wintersemester 2016/17 begann er an der Hochschule für Musik und Theater München sein Studium, das er seit dem Wintersemester 2018/19 an der Hochschule für Musik Würzburg fortsetzt.

Das Kurpfälzische Kammerorchester wurde 1952 gegründet. Es hat seinen Sitz in Mannheim und pflegt deshalb auch die Musik der Mannheimer Schule des 18. Jahrhunderts ganz besonders. Chefdirigent ist Paul Meyer.

Im Rahmen des Kultur.Support-Programms organisiert das Kulturbüro der Stadt unter dem Titel „Speyer.Kultur.Klassik“ eine Reihe von Klassik-Konzerte mit verschiedenen Speyerer Akteuren.

Karten zu dem Konzert am 3. September gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in der Tourist-Information der Stadt Speyer.