Die schon mehrfach in Speyer aufgetretene Panflötenvirtuosin Hannah Schlubeck – unter anderem in einem ersten Neujahrskonzert im Dom 2017 – konzertiert gemeinsam mit der Berliner Gitarristin Eva Beneke am Mittwoch, 26. Juli, um 19.30 Uhr gemeinsam mit der Berliner Gitarristin Eva Beneke in der Kleinen Kirche Karlsruhe (Kaiserstraße 131) Werke von de Falla, Dowland, Giuliani, Ibert, Schubert und anderen. Das Programm unter dem Titel „Ständchen“ bietet eine große Bandbreite an musikalischen Eindrücken und Farben; von melancholisch-meditativ bis ausgelassen-fröhlich-virtuos.

Hannah Schlubeck hat an der Musikhochschule Wuppertal als erste Panflötistin in Deutschland ein klassisches Studium im Hauptfach Panflöte mit einem Konzertexamen abgeschlossen. Mit immenser Musikalität, großer Ausdruckskraft und unbändiger Spielfreude ist sie eine beredte Botschafterin ihres Instrumentes.

In Eva Beneke hat sie eine hochmusikalische Partnerin an der Gitarre gefunden, die als Gitarristin weltweit gefragt und Professorin an der Norwegischen Musikakademie Oslo ist. Sie unterrichtet außerdem bei internationalen Meisterkursen sowie in ihrer Heimatstadt Berlin.

Seit 2012 geben Schlubeck und Beneke gemeinsame Konzerte als Duo und haben bereits eine gemeinsame CD veröffentlicht.

Karten sind bei allen VVK-Stellen der Region und über Reservix.de erhältlich. Weitere Informationen zum Konzert sind unter www.schlubeck.com zu finden.