Bei einem Konzert am 17. September, 20 Uhr, in der Johanniskirche in Mannheim-Lindenhof musizieren Sabine Goetz (Sopran), Matthias Lucht (Altus) und die Mannheimer Hofkapelle mit Swantje Hoffmann und Emanuele Breda (Violine), Anna Kaiser (Viola), Johannes Berger (Cello), Florian Heyerick (Leitung und Cembalo) unter dem Titel „Les Goûts Réunis“ (Der gemischte Geschmack) Bachs „Tilge, Höchster, meine Sünden“ BWV 1083 nach Pergolesis Stabat Mater, die Telemann-Kantate „Sie verachten das Gesetz“ und der „Entrata per la Musica di Tavola“ von Christoph Graupner. Countertenor Matthias Lucht ist Mitglied der Capella Spirensis und ist in vielfacher Weise bei der Dommusik in Speyer tätig. Mit Balthasar Neumann Chor und Ensemble ist er in Händels „Israel in Egypt“ aus der Elphi in der ARTE Concert Mediathek zu erleben. Aktuell ist er Stipendiat des „Neustart Kultur“ Programms des Deutschen Musikrates. Im Oktober erscheint die CD „A Venetian Vesper“ mit La Cetra Basel und Andrea Marcon, an der er solistisch beteiligt ist.