Am 16. April um 18 Uhr kommen Kathy Kelly & Jay Alexander mit ihrer Tour „Unter einem Himmel“ nach Speyer. In ihrem Live-Programm präsentieren die beiden Songs ihres 2021 erschienenen Albums „Unter einem Himmel/Just one sky“ mit einem breitgefächerten musikalischen Spektrum, das von Welterfolgen, über klassisch instrumentierte Songs bis hin zu hymnenhaften Werken reicht.

Kathy Kelly ist mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Sängerinnen und wurde dafür bereits vielfach mit Gold- und Platinauszeichnungen geehrt. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer großen musikalischen Bandbreite zwischen Chanson, Pop, Gospel, Klassik und Schlager hat sie sich auch in ihrer 30-jährigen Karriere als Solokünstlerin erfolgreich etabliert. Den großen internationalen Erfolg von „The Kelly Family“ prägte sie maßgeblich als musikalischer Kopf und Produzentin der Band mit.

Jay Alexander ist an vielen Opernhäusern und in Oratorien zu hören. Zwei seiner sieben Solo-Alben, „Geh aus, mein Herz“ und „Schön ist die Welt“, erreichten Platz eins der deutschen Klassik-Charts und hielten sich dort mehrere Monate.