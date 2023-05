Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nahezu überirdisch schön: Mit einer aparten Werkauswahl zwischen Barock und Moderne erlebte die neue Chororgel in der Gedächtniskirche in Speyer am Sonntag nach der morgendlichen Weihe ihren ersten Konzertauftritt Am Abend.

Bei dem Konzert mit Robert Sattelberger an der Orgel musizierten die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz und die Kammerphilharmonie Karlsruhe unter Leitung von Landeskirchenmusidirektor Jochen Steuerwald.