Der „kulturing“ präsentiert im Alten Stadtsaal am Samstag, 22. April, 20.30 Uhr, ein Konzert mit Christian Straube und Ensemble. Der Gitarrist Christian Straube ist bekannt für seine kreativen Kompositionen. Zusammengefügt aus klassischen Elementen, Rock, Folk und Jazz lässt er sich längst nicht mehr in das gängige Genre einreihen. In seiner neuen CD „Gezeiten“ wagt er bisher „Ungehörtes“. So ist das Waldhorn, diesmal Laurance Mahady, im Zwiegespräch mit der Gitarre von Christian Straube zu hören – ein Sound, der vorher so noch nie gehört wurde. Straube ist mit seinem neuen Album in der Weltmusik angekommen. An den Tasten wird das Speyerer Urgestein Udo Sailer zu hören sein. Weiter spielen Daniel Fleischmann (Schlagzeug), Julian Gramm (Gitarre), Markus Eichler (Bass) und Max Gerwien (Percussion). Dabei ergeben sich Klanggebilde von feinster Verästelung bis hin zur Imposanz großer ehrwürdiger Hallen. Straube wird nicht nur Stücke seiner neuen CD spielen. Auch ältere Stücke werden in neuen Arrangements zu hören sein. Tickets beim Spei’rer Buchladen, Fon 06232 72018, und bei Reservix. Reservierung: kulturing 06232 290736, kulturing@web.de.