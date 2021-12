„Castrato Wars“ (Kastraten-Kriege) ist der Titel des samstäglichen Konzerts um 16 und um 19.30 Uhr beim Festival „Winter in Schwetzingen“ des Heidelberger Theaters im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses. Der Countertenor Philipp Mathmann singt, es spielt das Ensemble I Porporini unter Gerd Amelung. Musik von Johann Adolph Hasse, Georg Friedrich Händel und Carl Heinrich Graun erklingt.

Nicht immer war die Auseinandersetzung zwischen zwei Star-Kastraten ein Kampf. Neben legendären Konkurrenzen wie zwischen Farinelli und Caffarelli gab es auch freundschaftliche Verbindungen. Farinelli bekam beim 20 Jahre älteren Bernacchi nach einer gemeinsamen Produktion den letzten Schliff, wurde von einem älteren Kollegen nach einer Arie auf offener Bühne umarmt. Immer aber war es eine Konkurrenzsituation, wenn zwei Stars zusammen auf der Bühne standen. Das Publikum stellte Vergleiche an, man spornte sich gegenseitig zu den ausgefeiltesten Koloraturen, längsten Trillern, subtilsten Messa di voce (An- und Abschwellen der Lautstärke auf einem langen Ton) an, um den Kollegen zu übertreffen.

Das Programm widmet sich dem Star-Paar schlechthin: Farinelli und Caffarelli. Letzterer ist ein Prototyp der Diva assoluta – kapriziös, mit stupender Technik begabt, menschlich bestenfalls problematisch. Farinelli hingegen muss menschlich wie musikalisch eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein. Da die Arien dieses Programms für die beiden Sänger geschrieben wurden, wird man deren Persönlichkeiten heraushören.

Caffarelli hatte eine atemberaubende Höhe. Farinelli war der Meisterschüler des berühmten Maestro Nicola Porpora. Caffarelli war der erste Serse in Händels drittletzter Oper, also der Sänger, der das berühmte „Largo“ als erster sang.

Der junge Countertenor Philipp Mathmann war schon beim „Winter in Schwetzingen“ aufgetreten. Er gehört zu den Sängern, die die überaus produktive Wiener Agentur Parnassus von Max Emanuel Cencic betreut.

Karten www.theater-heidelberg.de, Telefon 06221 5820000