Es gibt wieder Konzerte im Industriehof Garten: am 25. Juli. Den Anfang macht As Far As Low. Die Heidelberger Band steht für gute Laune und authentische, handgemachte Musik die von Herzen kommt.

Ein Mix aus einer Vielzahl von Musikrichtungen und Einflüssen ist das Markenzeichen der Band und macht ihren Sound aus. In ihrem Cover-Programm werden alte und neue Hits und Klassiker auf eine eigene Art und Weise neu interpretiert und mit zwei Stimmen, zwei Gitarren und Loopstation zum Leben erweckt.

Einlass ist um 15.30 Uhr, Start um 16 Uhr und Ende gegen 18.30 Uhr.

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Auflagen, bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung und die Kartenbesitzer bekommen ihr Geld zurück.

Infos und Karten unter https://www.meinevent.shop/produkt/as-far-as-low-25-07/