Ein Konzert mit dem Tubisten Siegfried Jung und der in Speyer geborenen Pianistin Susanne Endres als Duo Compagni gab es im Martin-Luther-King-Haus in Speyer.

Für Pianistin Susanne Endres war das Kammerkonzert des Duos Compagni im Speyerer Martin-Luther-King-Haus ein Heimspiel, für ihren Bühnenpartner Tubist Siegfried Jung ein willkommener Anlass, die Heimat seiner Begleiterin zu besuchen.

Sie seien sich 1996 zum ersten Mal begegnet, um sich danach 30 Jahre aus den Augen zu verlieren, erzählt Endres vom zunächst nicht absehbaren gemeinsamen künstlerischen Weg. Seit drei Jahren steht das Duo auf unterschiedlichen Bühnen und setzt sich damit für die musikalischen Vorzüge ein, die Tuba und Klavier vereinen.

Auch Susanne Endres frühere Musiklehrer wie Sabine Diven und Thomas Daub konnten die ungewöhnliche Kombination genießen, die Emotionalität, Melancholie, Freude und Sehnsucht einschloss. Csardas, Tango, Balladen, „Melancolie“ aus einer Suite von Gerardo Gardelin oder eine Ungarische Phantasie standen auf dem Programm. Für Jung sind es heimatliche Klänge. Er stammt aus Rumänien und ist seit 1999 als Orchestermitglied am Mannheimer Nationaltheater tätig. Er spielt auch die Tuba im Orchester der Bayreuther Festspiele.

Vom Balkan nach Südamerika

So wie er sie einsetzt, ist die Tuba selten zu hören. Das Klavier wird phasenweise zum Begleitinstrument, kann sich indes immer wieder aus Neue behaupten. Vittorio Monti hat den Eröffnungs-Csardas eigentlich für die Geige geschrieben, die Tuba indes nimmt die Sehnsucht der Musik allumfänglich auf.

Vom Balkan wechselt das Duo nach Südamerika, um mit einem Tango und der „Balada India“ Klänge aus Uruguay, Brasilien und Argentinien an die Ohren des begeisterten Speyerer Publikums zu spielen. Jung gelingt das mit den höchsten Tönen und tiefsten Bässen, die aus seinem Instrument hervorzulocken sind.

Auf der Leinwand hinter dem Duo erscheinen Einblicke in die Arbeit von Susanne Endres und Siegfried Jung, in ihre Erfolge und den Weg dahin.

Große Hingabe

„Profunda Humildad“ – Tiefe Demut hat Gerardo Gardelin das Stück genannt, das er für das Duo Compagni komponiert hat.

Einen der berühmtesten argentinischen Tangos, geschrieben von Carlos Gardel, hat er arrangiert. Ein sehr präsentes Piano und die engagierte Tuba erzählen mit großer Hingabe von der unerreichten Liebe eines Mannes zu seiner Angebeteten. Für Siegfried Jung hat der bayerische Freund und Zitherspieler Willi März den „Danse agile“, den bewegenden Tanz geschrieben, der internationale Volksmusik voller bayerischer Akzente auf höchstem Niveau präsentiert und in atemberaubendem Tempo mündet. Aus dem Banat hat das Duo Compagni fröhliche Harmonien mitgebracht, die Lust auf einen Tanz machen.

Präzises Zusammenspiel, wunderschöne Harmonie

Gardelins „Melancolie“ aus der Suite „Portenio“ in drei Sätzen ist nach Angaben Jungs in der Lockdown-Zeit der Pandemie in Buenos Aires entstanden. In der Musik aus der Quarantäne verschmelzen Piano und Tuba am Ende.

Präzises Zusammenspiel und wunderschöne Harmonie zeichnen den Vortrag der Ungarischen Phantasie aus, die Andrea Csollàny für Susanne Endres und Siegfried Jung geschrieben hat.

Das erste Kammerkonzert, welches das Duo Compagni in Speyer gegeben hat, sollte nach dem frenetischen Schlussapplaus der Zuhörer zu urteilen auf keinen Fall das letzte gewesen sein.