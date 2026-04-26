Ein klangstarkes Konzert war das Ergebnis intensiver Proben beim Musikverein Mechtersheim (MVM). An zwei Abenden lieferten die Instrumentalisten in der Schulturnhalle ab.

Nach einem kurzen Intermezzo am Dirigentenpult hat sich der MVM neu orientiert. Erstmals in der 95-jährigen Geschichte hat eine Frau den Taktstock in der Hand. Eine gute Entscheidung: Sabine Pfeifer tut dem Blasorchester gut. Ihre erfrischende Art hat sich auf die Mitwirkenden übertragen.

Pfeifer hat hochklassige Kompositionen für die Mechtersheimer ausgewählt. Die haben sich der Aufgabe gestellt und Leistung gebracht. Schon die „Appalachian Overture“ (James Barnes) ließ auf Großes im Programmverlauf hoffen. Smart, mit rhythmischen Akzenten drang die Melodie des kraftvollen Stückes ans Ohr. Schön: einzelne Instrumentengruppen kamen individuell zur Geltung.

Bemerkenswert war die Symbiose aus Aktion und Reaktion. Pfeifer lebt das Dirigieren. Weite Bewegungen, voller Körpereinsatz – eine musikalische Einleitung wie ein Tanz, für den sie das komplette Dirigentenpodest nutzte. Die Antwort des MVM: präzise, stabil, voluminös.

Herausforderungen gab es genug. Die ausgewählten Stücke waren geprägt von vielen, teilweise nahtlosen Takt- und Tempowechseln, von Lautstärkewechseln und markanten Spannungsbögen. Grandios: die aneinandergereihte Auswahl der Titel aus dem Musical „The Greatest Showman“. Nicht nur für die Aktiven selbst war dieser Vortrag das Highlight. Sie verdienten sich damit den lautesten und längsten Applaus bei den Zuhörern.

Das Orchester bewegte sich während des Konzertes zwischen gefälliger Harmonie und gekonnt umgesetzter Dissonanz. Treibend, feurig, leidenschaftlich wurden spanische Momente erzeugt, wobei der Klang der Kastagnetten ansprechend vom Schlagwerk übernommen wurde. Richtig Laune machte das Medley aus dem Film „LaLaLand“. Jazz, Walzer, Swing – die Kombination machte Spaß und spiegelte die Variabilität des MVM.

Die Musiker haben es verstanden, die einzelnen Instrumentengruppen nach Wunsch Pfeifers herauszuarbeiten und sie als charakteristische Sektionen zu präsentieren, die das große Ganze ausmachen. So gelang auch der musikalische Spagat zwischen Klassik, Spiritual und Pop – beispielsweise mit Miley Cyrus „Flowers“ - in Perfektion.

Wie stark die Bindung der Mitwirkenden zu ihrem Verein ist, wurde durch Ehrungen sichtbar. 20 Jahre spielt Katharina Zirker bereits an der Klarinette mit, 30 Jahre sind es beim Vorsitzenden Benjamin Braun am Saxofon und bereits 50 Jahre bei Hedwig Gerbes (Klarinette), Gert Kudoke (Trompete) und Frank Götz (Trompete).

Derzeit versucht der MVM, ein neues Jugendorchester aufzubauen. Dessen bisherige Mitglieder sind inzwischen in das Aktivenorchester integriert. „Mittlerweile haben wir die Ausbildung in allen Instrumentengruppen wieder besetzt“, warb Braun beim Konzert um neuen Nachwuchs.